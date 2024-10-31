Почти 60 млн рублей потратят на обустройство первого в Черемхово молодежного центра

В Черемхово состоялось торжественное открытие первого городского Дома молодежи. На его создание было направлено более 34 миллионов рублей из федерального бюджета и более 4 миллионов рублей из областного и местного бюджетов, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

В следующем году в здании продолжится ремонт, будут открыты дополнительные пространства: в федеральном бюджете на это заложено 20 миллионов рублей. Федеральное финансирование на создание Дома молодежи получено благодаря победе Иркутской области в 2023 году во всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики Российской Федерации «Регион для молодых».

В Доме молодежи будет работать медиастудия, пространство гражданско-патриотического воспитания, коворкинг, переговорная, холл и фудкорт. Также проведен ремонт санитарно-технических помещений и внутренней входной группы. В рамках программы «Регион для молодых» капитальный ремонт будет продолжен в 2025 году, после чего будут открыты новые пространства на втором этаже, отремонтирован фасад здания.