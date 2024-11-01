В Иркутской области отремонтируют 15 мостов за 1 млрд рублей

В Иркутской области в 2024 году ведут капитальные ремонты и ремонты 15 мостов. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги на это направили более миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

На четырех переходах работы полностью завершены. В Братском районе проведен капитальный ремонт моста через реку Вихоревка на подъезде к селу Кузнецовка. Специалисты заменили деревянные балки металлическими, установили перильные ограждения. На мостах через реку Бурдой на автодороге Братск – Усть-Илимск в Братском районе и через реку Белая в Усольском районе на автодороге Усолье – Белореченск – Мишелевка – Михайловка отремонтированы опоры, выполнено устройство водоотводов. На переходе через реку Голуметь на дороге Черемхово – Голуметь – Онот в Черемховском районе заменены железобетонные опоры и пролеты.

Близятся к завершению ремонты еще восьми мостов. На автодороге Тайшет – Чуна – Братск на переходе через реку Джидыкан специалисты Дорожной службы заменили опоры, выполнили устройство подходов к мосту, установили ограждения, приступили к укладке асфальтобетона. На автодороге Иркутск – Оса – Усть-Уда на мосту через реку Тараса заменили девять балок пролетного строения. На мосту через реку Уня на дороге Оёк – Кударейка в Иркутском районе полностью заменили мостовое полотно и сделали новую систему водоотвода.

В Заларинском районе на финальной стадии находятся ремонты двух переходов через реку Тагна на дороге Тыреть – Тагна – Хор-Тагна и один через реку Заларинка на дороге Залари – Троицк – Черемшанка; в Нижнеудинском районе – через реки Хингуйка и Баторша. Здесь специалисты укладывают асфальтобетонное покрытие, устанавливают перильное ограждение, необходимые дорожные знаки, делают освещение. Работы, запланированные на этот год, будут выполнены в полном объеме.

Три моста являются переходящими объектами, работы на которых закончат в следующем году. Это капитальный ремонт моста через реку Лена в Усть-Куте. На нем демонтируют старые плиты проезжей части. На левой стороне специалисты открыли движение, приступили к работам по правой. Закончен ремонт на одной стороне железобетонного моста через реку Тутура на автодороге Жигалово – Казачинское в Жигаловском районе. На автодороге Черемхово – Голуметь – Онот в Черемховском районе ремонтируют мост через реку Белая.