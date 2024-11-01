Продажи на российском рынке усиливаются

Российский рынок открылся с гэпом. Индекс МосБиржи обновил минимум с начала сентября. Закрылся рынок на уровне 2560 п. (-2,11%).

– Падение было вызвано негативными данными Росстата по динамике потребительских цен. Дополнительное давление оказывали жесткие высказывания главы Банка России о вероятной траектории дальнейшей монетарной политики. В частности, Набиуллина назвала опасной иллюзию, что повышенную инфляцию можно надежно удерживать в каком-то коридоре. Поэтому, отметила она, ЦБ здесь не собирается делать никаких скидок по достижению цели в 4% годовой инфляции, – комментируют аналитики БКС Мир инвестиций.

Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, а также ожидания, что она останется такой дольше, чем рассчитывали многие инвесторы, остаются основным негативом для рынка акций.

– В этих условиях ухудшение рыночной ситуации или новостного фона, даже не самое сильное, вызывает волну распродаж бумаг. К тому же этот фактор сохраняет устойчивую нисходящую динамику на рынке облигаций, доходности которых увеличиваются. В результате они выглядят более привлекательными для вложений, чем акции, – резюмируют эксперты.

Серьезным техническим препятствием способен выступить полуторалетний минимум на уровне 2514 п. , немного ниже находится также психологически важный уровень 2500 п. Если эти уровни будут пройдены, рынок направится к 2400 п., считают эксперты.