19% жителей Иркутской области не нужны подарки от работодателей

В преддверии череды крупных праздников (Новый год, 23 февраля, 8 марта) подарки покупают не только частные лица, но и организации. «Золотое Яблоко» и hh.ru выяснили, что в Иркутской области подарки от работодателя получают 32% сотрудников (для сравнения: в целом по стране, как и по Сибирскому ФО – 30%). Сотрудники региональных компаний рассказали, по каким поводам хотели бы получать подарки, какие именно – и что получают на самом деле.

​​По каким поводам дарить подарки?

Чаще всего сотрудники сибирских компаний получают подарки от работодателей по случаю крупных государственных праздников (Новый год, 8 Марта, 23 Февраля) и по личным поводам (день рождения, свадьба, рождение детей) – об этом говорят 69% и 39% опрошенных соответственно. Реже подарки дарятся по случаю Дня рождения компании (22%), юбилея работы конкретного сотрудника (10%), завершения крупного проекта (8%).

При этом 61% работников из Иркутской области хотели бы получать подарки от компании как раз в честь крупных государственных праздников, 52% – по личным поводам. Также местные работники ценят подарки в честь Дня рождения компании (35%) и своего юбилея работы в компании (32%). Каждый пятый (23%) хотел бы получать презент по случаю завершения крупного проекта.

Однако 19% респондентов ответили, что им не нужны подарки от компании. В среднем по стране этот показатель ниже – 14%, в СФО – 12%.

Отношение к подаркам

Большинство респондентов из иркутских компаний рады подаркам. 32% считают, что компания в целом не обязана что-то дарить, так что любой сюрприз будет приятен. 23% ответили, что подарки – это, конечно, здорово, но лучше бы давали деньгами или подарочными картами. 19% отметили, что предпочли бы что-то полезное в подарок вместо корпоративных сувениров. А 13% гордятся своей работой и будут рады брендированной продукции.

Что дарить?

Подарочные карты или сертификаты – самый популярный и самый желанный подарок от компании. 41% респондентов из Сибири когда-либо получали подарочные карты от работодателя, а 70% ответили, что хотели бы – это один из самых высоких показателей востребованности подарочных карт по всей стране. Вторые места делят электроника и брендированные подарки: их предпочтут 24% сибиряков. На третьем месте – товары для дома (посуда, пледы и т.п.): их хотят 22% опрошенных. Кроме того, 21% опрошенных были бы рады получать в подарок от работодателя одежду, 17% – товары для спорта и хобби, 15% – корпоративный мерч, 14% – образцы выпускаемой компанией продукции, 12% – продукты питания (кондитерские изделия, деликатесы, напитки).

В целом работодатели угадывают вкусы своих сотрудников: 41% опрошенных сообщили, что обычно компания дарит им подарочные карты или сертификаты. В 24% случаев работодатели дарят сотрудникам корпоративный мерч, в 22% – брендированные подарки. Продукты питания от своих работодателей получали 19% жителей Сибири, одежду и образцы выпускаемой компанией продукции – по 15%, товары для дома – 12% электронику – 10%, а товары для спорта или хобби – 5%.