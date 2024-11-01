Евгений Зенкин назначен директором по связям с государственными органами и специальным проектам РУСАЛа в Иркутской области

РУСАЛ объявляет о новых кадровых назначениях. Евгений Зенкин, с 2015 года занимавший должность Управляющего директора Публичного Акционерного Общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (ПАО «РУСАЛ Братск»), с 18 ноября 2024 года займет должность Директора по связям с государственными органами и специальным проектам РУСАЛа в Иркутской области. На новой позиции он будет курировать реализацию всех проектов социально-экономического партнерства компании в регионе.

Евгений Зенкин посвятил работе на Братском алюминиевом заводе свыше двадцати лет. В последние годы он отвечал за масштабный инфраструктурный проект экологической модернизации завода в рамках федеральной программы «Чистый воздух». Под его руководством в городе также был реализован целый комплекс значимых социальных проектов компании: от создания в рекордные сроки медицинского Центра помощи и спасения во время эпидемии COVID-19 до строительства крупных спортивных объектов, таких как Центр спортивных единоборств «Сокол» и стадион для школ №14 и №16. Евгений Зенкин накопил огромный опыт в вопросах социально-экономического развития территорий, активно участвуя в развитии города на позиции депутата Законодательного Собрания Иркутской области и члена комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству.

Евгений Зенкин окончил Сибирскую аэрокосмическую академию по специальности «экономика и управление в машиностроении». С 1995 по 2005 год работал на Братском алюминиевом заводе, свою карьеру продолжил на предприятиях РУСАЛа в Красноярске, а с 2015 года возглавил Братский алюминиевый завод.