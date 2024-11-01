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Автокредитов на 1,85 трлн рублей выдано с начала года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-сентябре 2024 года было выдано автокредитов на сумму 1 851,0 млрд руб. или почти в 2 раза (или на 97,5%) больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-сентябре 2023 года – 937,1 млрд руб.). Столь существенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, помимо прочего, объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в 2023 году.

Стоит также отметить, что в январе-сентябре 2024 года было выдано 1 281,2 тыс. ед., что на 89,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе-сентябре 2023 года – 676,6 тыс. ед.).

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-сентябре 2024 года был отмечен в:

  • Москве (145,0 млрд руб.),
  • Московской обл. (121,8 млрд руб.),
  • Санкт-Петербурге (90,7 млрд руб.),
  • Республике Татарстан (84,1 млрд руб.),
  • Краснодарском крае (81,4 млрд руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-сентябре 2024 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов продемонстрировали:

  • Ростовская обл. (+165,6%),
  • Самарская область (+125,3%),
  • Чувашская Республика (+123,0%),
  • Удмуртская Республика (+116,2%),
  • Свердловская обл. (+116,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге объемы автокредитования выросли на 67,9% и 57,6% соответственно.

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«Высокие темпы роста объемов выданных автокредитов в январе-сентябре 2024 года по сравнению с прошлым годом объясняются, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в 2023 году, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом после возобновления массовых поставок новых автомобилей во второй половине 2023 года выдача автокредитов начала расти. В последнее время столь существенные темпы выдачи обусловлены, прежде всего, ожиданиями дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили из-за роста ставок, а также в связи с индексацией утилизационного сбора. Стоит также отметить акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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