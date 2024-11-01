Автокредитов на 1,85 трлн рублей выдано с начала года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-сентябре 2024 года было выдано автокредитов на сумму 1 851,0 млрд руб. или почти в 2 раза (или на 97,5%) больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-сентябре 2023 года – 937,1 млрд руб.). Столь существенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, помимо прочего, объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в 2023 году.

Стоит также отметить, что в январе-сентябре 2024 года было выдано 1 281,2 тыс. ед., что на 89,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе-сентябре 2023 года – 676,6 тыс. ед.).

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-сентябре 2024 года был отмечен в:

Москве (145,0 млрд руб.),

Московской обл. (121,8 млрд руб.),

Санкт-Петербурге (90,7 млрд руб.),

Республике Татарстан (84,1 млрд руб.),

Краснодарском крае (81,4 млрд руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-сентябре 2024 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов продемонстрировали:

Ростовская обл. (+165,6%),

Самарская область (+125,3%),

Чувашская Республика (+123,0%),

Удмуртская Республика (+116,2%),

Свердловская обл. (+116,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге объемы автокредитования выросли на 67,9% и 57,6% соответственно.

«Высокие темпы роста объемов выданных автокредитов в январе-сентябре 2024 года по сравнению с прошлым годом объясняются, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в 2023 году, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом после возобновления массовых поставок новых автомобилей во второй половине 2023 года выдача автокредитов начала расти. В последнее время столь существенные темпы выдачи обусловлены, прежде всего, ожиданиями дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили из-за роста ставок, а также в связи с индексацией утилизационного сбора. Стоит также отметить акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей».