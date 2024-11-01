Ингосстрах Банк вошел в топ-30 рейтинга медиаприсутствия российских банков

По итогам сентября 2024 года Ингосстрах Банк занял 27-ю строчку в рейтинге медиаприсутствия российских банков, увеличив число упоминаний в СМИ более чем в 2,5 раза и показав наилучший для компании результат за всю историю измерений. Рейтинг составлен авторитетной системой управления репутацией, мониторинга СМИ и социальных медиа СКАН.

Самыми популярными публикациями стали новости о повышении процентных ставок по вкладам и накопительным счетам , о продлении акции с повышенным начислением кешбэка (до 8%) в супермаркетах . Большое количество публикаций и перепечаток вызвало исследование о финансовых предпочтениях и опасениях россиян , проведенное Финансовым университетом при Правительстве РФ по заказу «Ингосстраха» и Ингосстрах Банка. Опрос показал, что увеличилось число граждан, обладающих подушкой безопасности, но для сбережения средств по-прежнему используются в основном депозиты, а вложения в драгоценные металлы и другие финансовые инструменты недооценены.

«Ингосстрах Банк стремится оперативно и открыто сообщать клиентам о новшествах и изменениях в компании, принимать участие в публичных дискуссиях по значимым для общества темам. Мы рассчитываем, что наши экспертные мнения и рекомендации поддержат клиентов в изучении банковских продуктов и в эффективном управлении личными финансами», – прокомментировал Роман Силаев, директор департамента маркетинга и внешних коммуникаций Ингосстрах Банка.

Для анализа использовались данные медийной активности основных российских банков. Рейтинги построены на мониторинге базы СМИ системы СКАН, насчитывающей более 75 000 источников: ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств и интернет-СМИ. При составлении рейтинга оценивались количество упоминаний в СМИ, влиятельность и роль компании в публикации, а также среднесуточный показатель потенциальной аудитории на дату выхода новостей.