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Реестр электронных повесток в армию начала работу в России

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что текущий осенний призыв пройдет по старым правилам. Об этом пишет РБК.

С 1 ноября, согласно постановлению правительства, начался второй этап внедрения Единого реестра воинского учета. На первом этапе, с 27 апреля по 31 октября, Минцифры должно было создать систему по специальному техническому заданию и передать ее Минобороны, которое будет загружать в него данные о военнообязанных.

Второй этап подразумевает, что реестр считается заработавшим, хотя в сентябре Минцифры отметило, что его полноценное использование возможно «не раньше 2025 года».

Согласно документу, текущий – осенний – призыв должен быть проведен с использованием нового цифрового ресурса. Однако ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что пока действуют старые правила, а электронные повестки протестируют только в Рязанская области, Республике Марий Эл и на Сахалине. Призыв длится с 1 октября по 31 декабря.

Напомним, что с 1 января 2024 года на службу призывают мужчин от 18 до 30 лет. Ранее гражданин считался «непризывным» с 27 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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