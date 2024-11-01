Крупный бизнес перенесет выплаты премий

Причина – изменение налогового законодательства. Об этом РБК рассказали источники в двух крупных компаниях.

Тренд на перенос премий во многих крупных организациях, независимо от их отраслевой принадлежности, отмечают и в консалтинговой компании Ward Howell. На такой шаг решилось примерно 25-30% компаний, утверждает председатель совета директоров кадровой группы TopContact Артур Шамилов. Ближе к концу года их число может вырасти, поскольку времени для принятия всех управленческих решений достаточно, прогнозирует он.

По данным Шамилова, переносят премии и бонусы главным образом крупные компании частного сектора, поскольку государственные организации привязаны к фиксации результатов предыдущего года. «Госкомпании не могут перенести вопросы выплаты премий, так как результаты года по отчетности не подводятся раньше марта», – пояснил он.

Партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов напомнил, что выплаты премий по итогам года уже переносили на более ранние сроки. Например, так было в конце 2020 года, когда вводилась 15-процентная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Ранее стало известно, что 77% работающих иркутян выбрали бы премию вместо новогоднего корпоратива. Лишь 20% выберет праздник. Несколько больше предпочитающих участие в корпоративном мероприятии – среди опрошенных до 34 лет (28%). 80% иркутян 35–45 лет выберут деньги. Среди опрошенных с зарплатой до 50 тысяч рублей и респондентов, зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц, премию предпочтут также более 80%.