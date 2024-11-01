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АТБ увеличил доходность по вкладам в рублях до 25%

С 30 октября Азиатско-Тихоокеанский банк поднял ставки по вкладам в рублях «АТБ. Вклад», «АТБ. ВИП. Вклад» и «В плюсе» на сроках от 3 месяцев до 3 лет. Максимальная ставка достигла 25%.

При оформлении вкладов «В плюсе» и «В плюсе Онлайн» с возможностью пополнения при размещении средств на 9 и 12 месяцев в первые 90 дней процентная ставка составляет 25%. Далее предусмотрены ставки 21% и 22% годовых соответственно. На сроке 6 месяцев ставка выросла до 24% в первые 90 дней и до 20% с 91 дня размещения депозита.

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По линейке депозитов «АТБ. Вклад» и «АТБ. ВИП. Вклад» без опции пополнения и снятия доходность была повышена на 2,5% при размещении средств на 3-12 месяцев и на 1% на при размещении 2 и 3 года. Максимальные ставки составили:

  • на сроке 1 год по «АТБ. Вклад» – до 22,7%, «АТБ. Вклад Онлайн» - до 23% и по «АТБ. ВИП. Вклад» - до 23,2%;
  • на сроке 2-3 года по «АТБ. Вклад» - до 22,5%, «АТБ. Вклад Онлайн» - до 23% и «АТБ. ВИП. Вклад» - до 23%.

– Предложение актуально для новых и действующих клиентов. Все вклады Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в рамках законодательства Российской Федерации. Получить более детальную информацию, а также рассчитать доходность вкладов можно на сайте или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный), – говорится в сообщении.

Реклама. Отделение АТБ (ПАО) г.Иркутск . Азиатско-Тихоокеанский Банк erid:2VfnxvYqtEL

/ Сибирское Информационное Агентство /
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