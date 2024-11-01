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«Сбер» сохранит дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли

Слова вице-президента, руководителя финансового блока «Сбера» Тараса Скворцова передает РБК.

«Мы стремились и продолжаем стремиться к тому, чтобы следовать дивидендной политике, достигать достаточности [капитала] и выплачивать половину от заработанной прибыли в рамках дивидендов нашим акционерам», – сказал он.

Скворцов напомнил, что по дивидендной политике минимальным значением для распределения прибыли акционерам является достаточность капитала на уровне 13,3% (достаточность общего капитала группы по РСБУ H20.0, из-за выплаты дивидендов в третьем квартале показатель снизился до 12,9%).

Чистая прибыль Сбербанка с начала года превысила 1 трлн рублей по РСБУ.

Напомним, что в 2023 году «Сбер» назначил держателям акций рекордные дивиденды. Собрание утвердило рекомендации наблюдательного совета о выплате дивидендов за 2023 год в размере 752 млрд рублей – 33,3 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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