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Альфа-Банк повысил ставки по рублёвым вкладам до 22%

С 31 октября Альфа-Банк повысил ставки по вкладам в рублях до 22% годовых.

– Максимальную ставку можно получить по вкладу на 6 месяцев. Кроме того, банк повысил ставки по вкладам на 3 и 4 месяца — до 20% и 21% соответственно. Можно открыть вклад и на более длинные сроки: на 1 год и на 3 года — ставка 21%, – говорится в сообщении Альфа-Банка.

Напомним, что 25 октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п. до 21%. С ростом ставки растут ставки по вкладам во многих банках. Ранее о повышении ставок объявили ВТБ, Банк Уралсиб, Банк «Солидарность».

По мнению аналитиков, к концу года рынок привлечения может достигнуть рекордных 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. Для сравнения: в прошлом году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%. Общий объем пассивов в национальной валюте в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29%, против 26% годом ранее.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2VfnxvjDoCk

/ Сибирское Информационное Агентство /
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