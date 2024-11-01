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Альфа-Банк наградил победителей премии RB Young Awards 2024

Альфа‑Банк выступил генеральным партнером ежегодной всероссийской премии для молодых предпринимателей RB Young Awards от независимого бизнес-издания RB.RU.

За звание лучшего боролись молодые предприниматели до 35 лет. Экспертное жюри оценивало масштабность и динамику развития проекта, новизну и эффективность решения, а также профессионализм и вовлеченность команды.

Альфа‑Банк в рамках конкурса учредил 2 собственные номинации «Выбор Фонда немалого бизнеса» и «Выбор Alfa Students».

Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа‑Банка, выбрал проект «Сурский шоколад» предпринимателя Александра Путилина — Фонд немалого бизнеса окажет ему поддержку. Фонд бесплатно запускает предпринимателям рекламные кампании в СМИ, соцсетях и на билбордах по всей стране.

Марат Исмагулов, HR-директор Альфа‑Банка, остановил свой выбор на карьерном проекте CareerOn и вручил его основателю Дмитрию Пальчикову сертификат на 1 млн рублей на развитие бизнеса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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