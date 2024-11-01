Альфа-Банк в седьмой раз стал лучшим банком для премиальных клиентов

Альфа-Банк седьмой год подряд занимает первое место в рейтинге премиального банковского обслуживания Frank Premium Banking Award 2024.

Кроме того, сервис Alfa Only получил награду за самую высокую лояльность клиентов. Эксперты отметили широкий выбор преимуществ для клиентов, выгодные условия и эксклюзивные lifestyle-сервисы, технологичность решений и высоко оценили работу премиум-менеджеров.

Рейтинг составлен на основе ежегодного исследования рынка премиального банковского обслуживания аналитической компании Frank RG.