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Банк "Солидарность" повысил ставки по вкладам

Вслед за ростом ключевой ставки, банк "Солидарность" повысил ставки по вкладам.

– С 30 октября 2024 года Банк Солидарность увеличивает процентные ставки по ряду вкладов, предлагая более привлекательные условия для накоплений. Теперь вклад "Солидарность. Праздник" с максимальной доходностью до 23,56 % годовых. Для оформления вкладов вы можете переводить средства через Систему быстрых платежей из других банков без комиссии до 30 000 000 рублей в месяц, – говорится в сообщении банка.

Подробные условия по вкладу доступны по ссылке.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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