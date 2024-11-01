Вслед за ростом ключевой ставки, банк "Солидарность" повысил ставки по вкладам.

– С 30 октября 2024 года Банк Солидарность увеличивает процентные ставки по ряду вкладов, предлагая более привлекательные условия для накоплений. Теперь вклад "Солидарность. Праздник" с максимальной доходностью до 23,56 % годовых. Для оформления вкладов вы можете переводить средства через Систему быстрых платежей из других банков без комиссии до 30 000 000 рублей в месяц, – говорится в сообщении банка.

Подробные условия по вкладу доступны по ссылке.