Братский Народный Банк сообщил режим работы в ноябрьские праздники 2024 г.

Братский Народный Банк сообщил график обслуживания клиентов в период с 1 по 4 ноября 2024 года:
Дополнительный офис № 6, расположенный по адресу: г. Братск, ул. Комсомольская, 43, будет осуществлять обслуживание физических лиц:
- 1 ноября 2024 года в обычном режиме
- 2 ноября 2024 года с 10-00 до 17-00 (без перерыва)
- 3 и 4 ноября 2024 года обслуживание клиентов осуществляться не будет
Прочие подразделения Банка будут осуществлять обслуживание клиентов:
- 1 ноября 2024 года в обычном режиме
- 2 ноября 2024 года время обслуживания клиентов сокращено на 1 час
- 3 и 4 ноября 2024 года обслуживание клиентов осуществляться не будет
С 5 ноября 2024 года обслуживание клиентов будет осуществляться всеми подразделениями Банка в обычном режиме.