Братский Народный Банк сообщил режим работы в ноябрьские праздники 2024 г.

Братский Народный Банк сообщил график обслуживания клиентов в период с 1 по 4 ноября 2024 года:

Дополнительный офис № 6, расположенный по адресу: г. Братск, ул. Комсомольская, 43, будет осуществлять обслуживание физических лиц:

1 ноября 2024 года в обычном режиме

2 ноября 2024 года с 10-00 до 17-00 (без перерыва)

3 и 4 ноября 2024 года обслуживание клиентов осуществляться не будет

Прочие подразделения Банка будут осуществлять обслуживание клиентов:

1 ноября 2024 года в обычном режиме

2 ноября 2024 года время обслуживания клиентов сокращено на 1 час

3 и 4 ноября 2024 года обслуживание клиентов осуществляться не будет

С 5 ноября 2024 года обслуживание клиентов будет осуществляться всеми подразделениями Банка в обычном режиме.