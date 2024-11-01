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Братский Народный Банк сообщил режим работы в ноябрьские праздники 2024 г.

Братский Народный Банк сообщил график обслуживания клиентов в период с 1 по 4 ноября 2024 года:

Дополнительный офис № 6, расположенный по адресу: г. Братск, ул. Комсомольская, 43, будет осуществлять обслуживание физических лиц:

  • 1 ноября 2024 года в обычном режиме
  • 2 ноября 2024 года с 10-00 до 17-00 (без перерыва)
  • 3 и 4 ноября 2024 года обслуживание клиентов осуществляться не будет

Прочие подразделения Банка будут осуществлять обслуживание клиентов:

  • 1 ноября 2024 года в обычном режиме
  • 2 ноября 2024 года время обслуживания клиентов сокращено на 1 час
  • 3 и 4 ноября  2024 года обслуживание клиентов осуществляться не будет

С 5 ноября 2024 года обслуживание клиентов будет осуществляться всеми подразделениями Банка в обычном режиме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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