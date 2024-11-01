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Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило кредитный рейтинг Примсоцбанка на уровне «A-|ru|», прогноз «Стабильный

Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило кредитный рейтинг Примсоцбанка на уровне «A-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «Стабильный». Эксперты предполагают с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 месяцев.

Высокий кредитный рейтинг Примсоцбанка обусловлен высокими показателями рентабельности деятельности, адекватной позицией по ликвидности, а также качеством активов, оцениваемых положительно. Рыночные позиции Банка по активам и капиталу оцениваются выше средних. Банк занимает существенную долю на региональном рынке банковских услуг, также наращивает объемы бизнеса в других регионах страны. Бренд Банка обеспечивает его узнаваемость и лояльность клиентов в регионах присутствия.

Среди ключевых направлений бизнеса Банка можно выделить кредитование физических и юридических лиц, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса, обслуживание корпоративных клиентов (РКО, ВЭД, гарантии и т.д.), привлечение средств граждан во вклады, операции с ценными бумагами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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