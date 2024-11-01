Примсоцбанк представил моментальную карту «Сегодня»

Примсоцбанк представляет «Сегодня» – моментальную дебетовую карту с кэшбэком, изготовления которой не нужно ждать и за обслуживание которой не нужно платить.

– Мгновенная выдача в офисе Банка и кэшбэк за покупки в категориях на выбор, удобное управление картой через интернет-банк Примсоцбанка, бесплатное SMS-информирование – только преимущества и ничего лишнего. Вы можете оплачивать мобильную связь, ЖКХ и другие услуги, переводить или запрашивать деньги у клиентов Примсоцбанка и других банков, открывать вклады, контролировать баланс на счетах – всё это в вашем компьютере или мобильном телефоне, – говорится в сообщении банка.

Подробности – на сайте Примсоцбанка