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Примсоцбанк представил моментальную карту «Сегодня»

Примсоцбанк представляет «Сегодня» – моментальную дебетовую карту с кэшбэком, изготовления которой не нужно ждать и за обслуживание которой не нужно платить.

– Мгновенная выдача в офисе Банка и кэшбэк за покупки в категориях на выбор, удобное управление картой через интернет-банк Примсоцбанка, бесплатное SMS-информирование – только преимущества и ничего лишнего. Вы можете оплачивать мобильную связь, ЖКХ и другие услуги, переводить или запрашивать деньги у клиентов Примсоцбанка и других банков, открывать вклады, контролировать баланс на счетах – всё это в вашем компьютере или мобильном телефоне, – говорится в сообщении банка.

Подробности – на сайте Примсоцбанка

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2Vfnxvq9kL8

/ Сибирское Информационное Агентство /
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