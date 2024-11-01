До 21,8% годовых выросли ставки по депозитам для бизнеса в Солид Банке

С 29 октября Солид Банк повысил ставки по всем депозитам для юридических лиц и ИП.

– В момент повышения значения ключевой ставки задумываться о возможностях получения дополнительного дохода стоит не только частным лицам, но и бизнесу. Процентные ставки по накопительным продуктам сейчас достигли рекордных значений. Выше стали ставки по рублевым предложениям для ЮЛ и ИП: «Солид-Доход», «Солид-Комфорт» и «Овернайт выходного дня». Каждый вариант разработан под индивидуальные цели и возможности бизнеса, – говорится в сообщении банка.

«Солид-Доход»

Процентная ставка по депозиту выросла до диапазона значений 19%–21,8% годовых. Ставка плавающая, зависит от суммы и срока размещения депозита. Размещение депозита доступно на срок от 1 до 385 дней с возможностью пролонгации. Минимальная сумма размещения остается – 100 000 рублей. Максимальная – 50 млн рублей. Специалисты Банка готовы проконсультировать любой бизнес в индивидуальном порядке. По ссылке можно ознакомиться с полными условиями депозита «Солид-Доход» и оставить заявку на обратный звонок из Банка.

«Солид-Комфорт»

Депозит больше подойдет новичкам в размещении средств бизнеса или для тех, кто предпочитает более комфортные условия на случай форс-мажоров. По условиям этого депозита клиентам доступны комфортные опции: частичное изъятие и пополнение.

Процентная ставка вклада «Солид-Комфорт» поднялась до диапазона 20,3%–21,2% годовых. Ее значение также зависит от суммы и срока размещения депозита.

Остальные условия остались прежними: минимальная сумма для размещения – 100 000 рублей, максимальная – 50 млн рублей, срок размещения – от 32 до 385 дней с возможностью пролонгации. Подробнее на сайте Банка.

Банк напоминает комфортные опции:

Клиенту доступно пополнение депозита в течение всего срока на следующих условиях:

• минимальная сумма единовременного дополнительного взноса должна быть не менее 1/10 от первоначальной суммы;

• прием дополнительным взносов прекращается за 30 дней до окончания срока договора по депозиту.

Частичное изъятие также доступно в течение всего срока действия договора при условиях:

• сумма единовременного изъятия не более 50 % от суммы депозита на момент изъятия и не чаще, чем 1 раз в 180 календарных дней;

• остаток средств на депозитном счете после изъятие не может быть менее минимальной суммы депозита.

Получить консультацию по этому предложению можно по ссылке.

«Овернайт выходного дня»

Также выше стала и процентная ставка по краткосрочному рублевому депозиту бизнеса «Овернайт выходного дня». Этот депозит позволяет бизнесу получить дополнительные средства за максимально короткий срок!

Процентная ставка по данному предложению – это значение актуальной на момент размещения Ключевой ставки минус 1,5 п.п. Сейчас это 19,5% годовых.

Размещение средств бизнеса в рамках этого предложения производится на один рабочий день (при проведении операций в пятницу – на период с пятницы до понедельника включительно). А размер минимальной суммы начинается от 5 млн рублей. Подробнее.

Советуем все детали обсуждать на консультации. Для этого оставьте заявку на сайте.

«Солид-Стабильный»

Условия депозита «Солид-Стабильный» в Китайских юанях также стали еще более привлекательными, а процентная ставка выше.

Ставка теперь приняла диапазон значений от 8% до 12,5% годовых. Ее значение, по-прежнему, зависит от суммы и срока размещения депозита.

Разместить депозит бизнес может на срок от 7 до 385 дней (включительно) с возможностью пролонгации, при этом для размещения сохраняется лояльная минимальная сумма – 5 000 юаней.

С полными условиями валютного предложения можно ознакомиться по ссылке.

А заполнив форму на сайте Банка, вы сможете индивидуально проконсультироваться со специалистом Банка по нюансам размещения. АО «Солид Банк». Ген.лицензия ЦБ РФ № 1329 www.solidbank.ru