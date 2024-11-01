Новости

Круглый стол «Энергоэффективность и ответственное потребление»
«Сибиряки забыли, что такое печки и камины»
«Можно использовать мемы против «картонных» домов»
«Пеллетные котлы – альтернатива печкам»
Все материалы сюжета

«РВБ» получил права на товарные знаки Wildberries

Переход подтвердил Роспатент. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «РВБ».

«Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала переход прав на объекты интеллектуальной собственности Wildberries в пользу объединенной компании Wildberries и Russ (ООО «РВБ»). Соответствующие документы поступили в компанию», – рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в компании, речь идет о товарных знаках Wildberries, логотипе маркетплейса, суббрендах, включая «Ягодки», а также об информационных системах. В целом переход прав зарегистрирован в отношении 28 объектов интеллектуальной собственности.

Читайте также:

Татьяна Ким обвинила бывшего мужа Владислава Бакальчука в краже 37 млрд рублей
14 октября 2024
Сотрудники «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука покинули один из основных офисов Wildberries
8 октября 2024

Напомним, что раздел Wildberries начался с конфликта супругов Татьяны Ким (в браке Бакальчук) и Владислава Бакальчука. В июле Wildberries и оператор наружной рекламы Russ зарегистрировали СП – ООО «РВБ». Его учредителями стали ООО «Вайлдберриз» с 65% нового юрлица и ООО «Стинн» (владелец «Русс Аутдор») с 35%. Владислав Бакальчук, который владеет 1% ООО «Вайлдберриз», выступал против объединения компаний и утверждал, что Татьяна Бакальчук попала «под влияние братьев Мирзоян» (бенефициары Russ). Он пожаловался на ситуацию главе Чечни Рамзану Кадырову. Тот назвал происходящее «наглым рейдерским захватом». Татьяна Бакальчук эту версию опровергла и подала на развод. В сентябре Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB, пытаясь не допустить смены названия ООО «РВБ» – совместное предприятие Wildberries и Russ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Wildberries и рейдерский захват. Что это было?":
Все материалы сюжета (22)


Реклама на сайте

Каким будет Усть-Кут
Импульс для города. Как мастер-план изменит жизнь Усть-Кута
10 фактов об Иркутском заводе полимеров
Каким будет новый микрорайон в Усть-Куте
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес