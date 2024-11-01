«РВБ» получил права на товарные знаки Wildberries

Переход подтвердил Роспатент. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «РВБ».

«Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала переход прав на объекты интеллектуальной собственности Wildberries в пользу объединенной компании Wildberries и Russ (ООО «РВБ»). Соответствующие документы поступили в компанию», – рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в компании, речь идет о товарных знаках Wildberries, логотипе маркетплейса, суббрендах, включая «Ягодки», а также об информационных системах. В целом переход прав зарегистрирован в отношении 28 объектов интеллектуальной собственности.

Напомним, что раздел Wildberries начался с конфликта супругов Татьяны Ким (в браке Бакальчук) и Владислава Бакальчука. В июле Wildberries и оператор наружной рекламы Russ зарегистрировали СП – ООО «РВБ». Его учредителями стали ООО «Вайлдберриз» с 65% нового юрлица и ООО «Стинн» (владелец «Русс Аутдор») с 35%. Владислав Бакальчук, который владеет 1% ООО «Вайлдберриз», выступал против объединения компаний и утверждал, что Татьяна Бакальчук попала «под влияние братьев Мирзоян» (бенефициары Russ). Он пожаловался на ситуацию главе Чечни Рамзану Кадырову. Тот назвал происходящее «наглым рейдерским захватом». Татьяна Бакальчук эту версию опровергла и подала на развод. В сентябре Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB, пытаясь не допустить смены названия ООО «РВБ» – совместное предприятие Wildberries и Russ.