Братский производитель безалкогольных напитков получит заём от Фонда развития промышленности

Фонд развития промышленности Иркутской области предоставит льготное финансирования компании «Натуральные напитки» для модернизации производства напитка с алоэ-вера. Благодаря ей братский производитель сможет ежегодно выпускать 113 тысяч упаковок напитка ёмкостью 0,5 литра, 48 тысяч литровых упаковок и 90 тысяч полуторалитровых бутылок. Продукция из Братска продаётся не только в сетях крупнейших федеральных ритейлеров страны, но также поставляется в Китай, Монголию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Беларусь и Армению.

«Это уже четвёртое предприятие сферы пищевой промышленности, которое получит поддержку регионального ФРП. Это стало возможным благодаря совместной работе Фонда и областного Министерства сельского хозяйства, которое выделило на цели льготного финансирования «пищевиков» целевую субсидию. Правительство приложит все усилия, чтобы это направление государственной поддержки смогло расшириться в следующем году», — заявил глава Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области, первый заместитель председателя регионального Правительства Руслан Ситников.

Руслан Ситников. Фото из архива

Размер займа ФРП — 6,1 миллиона рублей. Он будет предоставлен по программе «Проекты развития региона» сроком на 3 года. Общая инвестиционная стоимость проекта модернизации производства — 13,8 миллиона рублей. На заёмные средства компания «Натуральные напитки» готовится приобрести стерилизационно-охладительную установку, магистральный фильтр, поршневой компрессор повторного сжатия и воздушные ресиверы.

«Коллеги из «Натуральных напитков» с воодушевлением рассказывают, что алоэ вера оказывает антиоксидантное действие, помогает снижать концентрацию глюкозы в крови и улучшает пищеварение. Рада, что поддержанный нами проект не только послужит развитию пищевой индустрии региона, но и принесёт пользу здоровью его жителей», — говорит директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

Яна Шевченко. Фото из архива

Фонд развития промышленности Иркутской области поддерживает производственные предприятия региона с 2016 года. За время работы он профинансировал 34 проекта по региональной программе и 17 — по совместной с федеральным ФРП. Вместе с проектами, получившими чистое федеральное финансирование, — это более 10 миллиардов рублей.

Актуальные новости о других проектах и производствах, поддержанных региональным ФРП, а также информацию о программах льготного финансирования вы найдёте в телеграм-канале и ВК-аккаунте Фонда развития промышленности Иркутской области.