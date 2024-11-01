Жители Иркутской области смогут выразить свое мнение об ограничении розничной продажи алкоголя в регионе

В анкету вошли вопросы об ограничении торговли алкоголем в «наливайках», магазинах и «днях трезвости». Пройти его можно на портале Госуслуг. Анкетирование продлится до 15 декабря 2024 года.

– Мы продолжаем работу по оценке целесообразности введения дополнительных ограничений розничной продажи алкоголя в регионе. Результаты опроса будут учтены при принятии решений о ведении новых ограничительных мер, – отметила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.

Всего в Иркутской области с января по октябрь 2024 года с помощью платформы обратной связи проведено 496 опросов.

Ранее губернатор Вологодской области разрешил продажу алкоголя в регионе только с 12:00 до 14:00 часов. В праздники возобновится привычный режим работы. Глава области подчеркивает, что изначально было предложено два варианта – и он выбрал «жесткий», но посовещавшись утвердил более мягкое решение.