Зарплаты в Иркутске выросли на 19%

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года заработки горожан увеличились на 19,2%. Об этом сообщили в мэрии со ссылкой на информационно-аналитический обзор.

Среднемесячная заработная плата работников организаций города Иркутска (без субъектов малого предпринимательства) по итогам первого полугодия 2024 года составила 98 014,1 рублей – это на 19,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отрасли-лидеры по зарплатам в городе:

добыча полезных ископаемых – 323,3 тыс. руб.,

финансовая и страховая деятельность – 119,0 тыс. руб.,

профессиональная, научная и техническая деятельность – 118,5 тыс. руб.,

строительство – 117,9 тыс. руб.,

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 112,9 тыс. руб.,

государственое управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение – 102,4 тыс. руб.,

транспортировка и хранение – 101,5 тыс. руб.,

деятельность в области информации и связи – 97,0 тыс. руб.,

обрабатывающие производства – 94,7 тыс. руб.

За отчетный период оборот розничной торговли увеличился на 33,2%, объем реализации платных услуг населению по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, – на 8,9%, оборот общественного питания – на 18,7%.

Зафиксирован рост среднемесячной заработной платы работников организаций на 19,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.