Зарплаты в Иркутске выросли на 19%

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года заработки горожан увеличились на 19,2%. Об этом сообщили в мэрии со ссылкой на информационно-аналитический обзор.
Среднемесячная заработная плата работников организаций города Иркутска (без субъектов малого предпринимательства) по итогам первого полугодия 2024 года составила 98 014,1 рублей – это на 19,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отрасли-лидеры по зарплатам в городе:
- добыча полезных ископаемых – 323,3 тыс. руб.,
- финансовая и страховая деятельность – 119,0 тыс. руб.,
- профессиональная, научная и техническая деятельность – 118,5 тыс. руб.,
- строительство – 117,9 тыс. руб.,
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 112,9 тыс. руб.,
- государственое управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение – 102,4 тыс. руб.,
- транспортировка и хранение – 101,5 тыс. руб.,
- деятельность в области информации и связи – 97,0 тыс. руб.,
- обрабатывающие производства – 94,7 тыс. руб.
За отчетный период оборот розничной торговли увеличился на 33,2%, объем реализации платных услуг населению по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, – на 8,9%, оборот общественного питания – на 18,7%.
Зафиксирован рост среднемесячной заработной платы работников организаций на 19,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.