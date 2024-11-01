Сергей Кладов назначен заместителем мэра Иркутска

Изменения вступили в силу 1 ноября 2024 года. Об этом сообщили в мэрии.

С 1 ноября свою должность в связи с переходом на другую работу покинул Андрей Южаков. Распоряжением мэра города Иркутска вице-мэром назначен Сергей Кладов. До этого он являлся заместителем мэра – председателем комитета по управлению муниципальным имуществом.

С 2017 по 2020 годы занимал должность заместителя генерального директора по комплексным проектам АО «Швабе», входящее в ГК «Ростех», где курировал создание Национального гелиогеофизического комплекса РАН, создаваемого ИСЗФ СО РАН на территории Иркутской области и республики Бурятии. 31 августа 2020 года назначен на должность заместителя мэра – председателя комитета по управлению муниципальным имуществом.

– Хочу выразить благодарность Андрею Владимировичу Южакову за работу. Мы одновременно пришли с ним в городскую администрацию в марте 2020 года. За неполных пять лет он прошел путь от советника мэра до вице-мэра Иркутска. На каждом этапе ему приходилось решать непростые задачи – это и административная реформа, пополнение кадров, синхронизация деятельности органов муниципальной власти. Андрей Владимирович курировал возведение стелы трудовой доблести, создание учебного пособия «Иркутсковедение», взаимодействовал с общественными организациями и ТОСами. Он продолжает оставаться членом нашей команды, убежден, что на новой работе и в рамках общественной деятельности в должности председателя реготделения РВИО он принесет много пользы нашему городу и региону, – сказал мэр Руслан Болотов.