Возврат 5% на карту «Ингосстрах Бонус» по категории «Фастфуд» в ноябре

Новый месяц — новый кешбэк. В ноябре категорией повышенного кешбэка стал «Фастфуд». При оплате премиальной, стандартной или виртуальной картой Ингосстрах Банка в торговых точках питания (МСС-код: 5814) от суммы чека возвращается 5% ингорублями (валюта Инго Экосистемы, 1 ингорубль = 1₽).

«Категории с повышенным кешбэком в 5% обновляются каждый месяц. В октябре это были “Кафе и рестораны”, в ноябре — рестораны быстрого питания. Повышенный кешбэк действует в дополнение к другим начислениям по картам Ингосстрах Банка», — комментирует Полина Берсенева, директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов.

Кроме кешбэка в бонусной категории месяца 5% ингорублями начисляется за оплату покупок в категории «Автолюбитель» (заправки, мойки, шиномонтаж) и до 3% — за другие расходы.

Также для держателей карт Ингосстрах Банка действует акция с повышенным кешбэком в супермаркетах: 8% по премиальным картам и 6% — по стандартным и виртуальным картам.

«Участники программы лояльности “Ингосстрах Бонус”, которую Инго Экосистема реализует совместно с Ингосстрах Банком, экономят до 55% на ежедневных тратах. Так, клиенты могут выбирать из более чем 200 предложений компаний-партнеров товары и услуги со скидками и повышенным кешбэком, а также приобретать сертификаты с номиналом от 500 рублей», — отметила вице-президент по партнерским программам «Ингосстраха» Екатерина Снигирь. Якорь

Накопленные в ингорублях кешбэк можно обменять на сертификаты компаний-партнеров, среди которых Ozon, «Спортмастер», «Детский мир», «Лэтуаль», «Лента», «Перекресток» и многие другие. Также ингорублями можно оплатить полисы «Ингосстраха», услуги сети клиник «Будь Здоров», авиа- и ж/д билеты.

Программа «Ингосстрах Бонус» третий год подряд получает премию Loyalty & CX Awards Russia как «Лучшая кобрендинговая программа лояльности».