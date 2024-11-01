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Телефонные мошенники обманули жителей Иркутской области за месяц на 180 млн рублей

За октябрь свыше 200 жителей Иркутской области перевели на счета телефонных преступников более 180 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе региональной полиции.

«Наиболее распространенным способом хищения денег по-прежнему остаются предложения псевдоброкеров «заработать» на росте ценных бумаг и торговле криптовалютой. Подобным образом обманули почти 50 человек, а сумма ущерба превысила 50 млн рублей», – говорится в сообщении.

Еще 30 человек попались на уловки аферистов при покупке товаров в Интернете. Суммарно «продавцы» похитили у покупателей более 5 млн рублей. «Сотрудники службы безопасности банка» уговорили 21 человека перевести на «резервный счет» почти 20 млн рублей.

Также в настоящее время активно используется новая схема обмана – сообщение от «руководителя» под предлогом проверки спецслужб. Подобным методом аферисты обманули 10 человек, ущерб составил 36 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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