В иркутском ТЮЗе завершился капитальный ремонт

В здании Иркутского областного театра юного зрителя им. А. Вампилова завершился капитальный ремонт. Его провели в рамках национального проекта «Культура». На эти цели было выделено 49,3 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Капитальный ремонт был начат в апреле. За короткий срок специалисты провели большой объем разных видов работ, которые нельзя было делать параллельно. В условиях действующего театра, где идут репетиции, это добавило сложности, но подрядчик справился с задачей. Результат его работы могут видеть все жители Иркутска. И сегодня театр примет зрителей», – прокомментировала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

Частично сделан ремонт текущих внутренних помещений, в том числе исторических. В их числе – помещение кафе со старинной лепниной и паркетом, фойе и холл театра. Кроме этого, проведен ремонт штанкетного оборудования сцены. Во время работ коллектив театра гастролировал по Иркутской области.

Обновлена гидроизоляция, проведены утепление фундаментов, капитальный ремонт фасадов, восстановление кирпичной кладки, замена деревянной балюстрады, окон и дверей, куполов и крупноразмерной объемной шашки на них.