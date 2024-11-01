Областные власти планируют выделить деньги на строительство двух новых школ в Иркутске

Прорабатывается вопрос выделения в 2024 году из областного бюджета дополнительных средств рублей на строительство школ в Иркутске. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Областной центр демонстрирует достойные показатели по строительству социальных объектов и по темпам переселения граждан из аварийного жилья. В правительстве региона рассматривают разные возможности оказания поддержки муниципалитету по этим направлениям, в частности – выделения дополнительного финансирования», – сказал запмпред правительства Иркутской области Александр Галкин.

В частности, 115 млн рублей хотят направить на строительство школы на 1550 мест на улице Ярославского, которую уже возводят с опережением графика с 2023 года. Также прорабатывается возможность выделения допсредств на возведение школы в микрорайоне Союз на 1225 мест.

Кроме того, Иркутск может получить дополнительные деньги на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья.