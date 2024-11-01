Рост среднемесячной заработной платы на 19,2% зафиксировали в Иркутске

В Иркутске зафиксировали рост среднемесячной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) по итогам первого полугодия 2024, следует из информационно-аналитического обзора социально-экономического положения города, опубликованного на сайте мэрии.

«Среднемесячная заработная плата работников организаций города Иркутска по итогам первого полугодия 2024 года составила 98 014,1 рублей, или 119,2 % к уровню аналогичного периода прошлого года», – говорится в сообщении.

Высокий уровень оплаты труда работников сохраняется в организациях, занимающихся добычей полезных ископаемых – 323,3 тыс. рублей, финансовой и страховой деятельностью – 119 тыс. рублей, профессиональной, научной и технической деятельностью – 118,5 тыс. рублей, строительством – 117,9 тыс. рублей.

Кроме того, достойные доходы в сферах обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 112,9 тыс. рублей, государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения – 102,4 тыс. рублей, транспортировки и хранения – 101,5 тыс. рублей, информации и связи – 97 тыс. рублей, а также обрабатывающих производствах – 94,7 тыс. рублей.

По уровню среднемесячной заработной платы город Иркутск за отчетный период занял лидирующую позицию среди городов – административных центров Сибирского федерального округа.