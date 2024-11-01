Названы продукты, которые существеннее всего подорожали в Иркутске в 2024 году

В Иркутске назвали товары, которые существеннее всего подорожали за первое полугодие 2024 года, следует из информационно-аналитического обзора социально-экономического положения города, опубликованного на сайте мэрии.

«В связи с изменением оптово-отпускных цен местных производителей и поставщиков наибольший рост цен отмечен на яйца куриные – на 50,4 %, баранину – на 35,9 %, кур охлажденных и мороженных – на 31,6 %, яблоки – 27,8 %, рис шлифованный – 19,2 %, сухие приправы, специи – на 18,4 %, сельдь соленую – на 18,2 %, говядину – на 16,5 %», – говорится в сообщении.

Также подорожали печенье – на 13,1 %, горох и фасоль – 12,0 %, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – 11,7 %, масло сливочное – 10,9 %.

Снижение цены наблюдается на лук репчатый – на 32,9 %, огурцы свежие – на 11,2 %, сметану – на 5,6 %, капусту белокочанную свежую – на 5,0 %, творог – на 1,1 %, масло подсолнечное – на 0,3 %.