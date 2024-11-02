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ЦБ сообщил о перегреве на рынке корпоративного кредитования

Банк России выясняет, почему большинство отраслей оказались не очень чувствительными к повышению ключевой ставки.

Банк России фиксирует перегрев на рынке корпоративного кредитования. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на встрече клуба молодых экономистов "Что будет дальше", сообщает ТАСС.

«Мы видим, что корпоративное кредитование до сих пор растет годовым темпом больше 20%, и видим, что существенная часть компаний, отраслей оказалась не очень чувствительной к нашей процентной ставке. Поэтому кредитный перегрев однозначно имеет место», – отметила сказала Елизавета Данилова.

Она добавила, что с июля происходит достаточно серьезное замедление в розничном кредитовании. Ежемесячные темпы роста снизились примерно в два раза: с 2% до 1%. Директор департамента также сказала, что у российских компаний достаточно большой запас устойчивости и жесткая денежно-кредитная политика не приведет к негативным последствиям для финансовой стабильности.

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Напомним, в сентябре банковский корпоративный портфель вырос на 2% (это более 1,5 трлн руб.) и превысил 84 трлн руб. За девять месяцев этого года корпоративный портфель банков вырос почти на 15%, это более 10 трлн руб, говорится в обзоре Банка России.

«Практически у всех крупных и средних корпоративных клиентов плавающая процентная ставка, которая привязана, как правило, к индикаторам денежного рынка, в том числе к ключевой ставке Банка России, – поясняют эксперты. Как только ставка начнет снижаться, скорее всего, это будет в следующем году, соответственно, будет снижаться и актуальная процентная ставка по кредитному договору. Благодаря этой плавающей ставке в корпоративном кредитном портфеле есть стабилизатор».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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