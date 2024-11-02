Правительство установило лимит энергопотребления для майнеров-физлиц

Он составит 6 тыс. кВт•ч в месяц

Россияне, не имеющие статуса индивидуального предпринимателя (ИП), смогут майнить криптовалюту в пределах энергопотребления в 6 тыс. кВт⋅ч в месяц. Эти нормы утвердило правительство РФ. При риске энергодефицита на отдельных территориях майнинг будет ограничиваться, сообщает ТАСС.

Майнеры должны будут предоставлять налоговой службе данные об объеме полученной криптовалюты, а также сведения о том, куда она зачислена.

– Если показатель окажется превышен, то заниматься майнингом можно будет после регистрации гражданина в качестве ИП и включения в реестр, – говорится в документе.

Осуществлять майнинг цифровой валюты могут индивидуальные предприниматели и организации после включения в специальный реестр, который будет вести Федеральная налоговая служба. Информацию из реестров смогут получать госорганы, ЦБ, местные сетевые организации и энергосистемы.

Напомним, с 1 ноября майнинг в России легализован. Теперь согласно закону добывать криптовалюты смогут как физические, так и юридические лица. Юрлицам и ИП для майнинга будет необходимо зарегистрироваться в реестре Минцифры. Физлицам можно будет заниматься майнингом без включения в реестр, если они не будут превышать лимиты потребления энергии, установленные правительством. Регулировать майнинг в России будет правительство по согласованию с Центробанком.

Также законом предусмотрена возможность запрета майнинга на определенных территориях или в определенных регионах. Ранее президент России Владимир Путин подчёркивал, что майнинг привел к дефициту мощности в отдельных регионах – в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.

Иркутскую область считают негласной столицей майнинга. Последние несколько лет в регионе фиксируют взрывной рост энергопотребления населением – с 2019 по 2022 год он составил 35% или 2,5 миллиарда киловатт-часов. Энергетики называли две причины роста энергопотребления – высокие темпы частного строительства и нелегальный майнинг.

С 1 июля в Иркутской области введены дифференцированные тарифы, в регионе установлен льготный объем энергопотребления 25 тысяч киловатт-часов в месяц, он один из самых высоких в стране.