Форум по устойчивому развитию северных территорий Иркутской области состоялся в Усть-Куте при поддержке ИНК

Межмуниципальный форум по устойчивому развитию северных районов Иркутской области «Восточная Сибирь – территория будущего» состоялся в Усть-Куте при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК). Соорганизаторами выступили АО «ИНК-Капитал», администрация города и района.

Форум объединил представителей органов местного самоуправления, НКО, бюджетных учреждений, ТОС, глав поселений, активных граждан, молодежь и других заинтересованных организаций Усть-Кутского, Киренского, Катангского, а также Нижнеилимского районов. Гостей приветствовала Марина Седых.

– Только выйдя из зоны комфорты, мы сможем что-то сделать. Мне бы хотелось, чтобы форум немножко всколыхнул наши территории, заставил думать и действовать шире, перенимать чужой положительный опыт и транслировать свой. У нас в компании движение вперед задает неравнодушие, желание сделать больше, чем предписывает должностная инструкция, мы даже взяли за лозунг фразу «Мне больше всех надо», – отметила Марина Седых.

Программа включала экспертные дискуссии «Власть и бизнес», «Общество», работу площадки «Развитие территории: вовлечение и мотивация граждан к активному действию». В частности, мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов отметил, что администрация района поддерживает инициативы активных граждан, помогая на всех этапах реализации проектов.

– В этом году мы получили от жителей 40 предложений на конкурс инициативных проектов «Есть решение». На областной этап конкурса можно заявить только 15, поэтому еще 25 мы готовим к подаче на грантовый конкурса ИНК «Район моей мечты», – добавил Сергей Анисимов.

Участие в форуме в режиме видео-конференц-связи приняла также заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Светлана Хахина. Она оценила вклад ИНК в развитие территорий присутствия, особо отметив кадровую политику компании, направленную на создание новых рабочих мест и профориентацию школьников. Кроме того, замминистра отметила большую работу ИНК в части развития городской инфраструктуры.

Отдельный день был посвящен практическим встречам. В частности, участники мероприятия обсудили механизмы проектного подхода для решения проблем территории, состоялся семинар «От идеи к проекту», прошла игра-конструктор «Проектная логика» на понимание и выстраивание логики социального проекта. Для представителей молодежи была организована пленарная сессия, на которой обсуждался опыт работы с молодыми специалистами организации, и стратегическая сессия о развитии молодежи в организациях. Кроме того, прошли мастер-классы и музыкальный квиз.