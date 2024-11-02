РУСАЛ объявляет о старте третьего потока обучения в Академии IT в Красноярске

РУСАЛ начал третью волну обучения студентов различных IT-направлений Сибирского федерального университета (СФУ) в рамках образовательного проекта Академия IT.

Программа стартовала два года назад как совместный образовательный проект СФУ, Эн+ и РУСАЛ, который направлен на поддержку талантливых студентов технологических направлений и дает им возможность пройти качественную подготовку по IT-специальностям, наиболее востребованным в металлургическом сегменте.

В этом году по итогам конкурсного отбора студентами Академии стали 175 человек. Всего было подано более 260 заявок. Слушатели пройдут бесплатное обучение по следующим направлениям: «Web-программирование и разработка ПО», «ERP-платформы», «Цифровая инфраструктура: архитектура и дизайн», «DevOpS и открытые системы», «Бизнес и системный анализ, управление ИТ-проектами», «QA-инженерия».

В ходе обучения участники Академии IT будут решать практические задачи, получат углубленные знания в области современных цифровых технологий от приглашенных экспертов и помощь в выборе темы выпускной работы и консультации по ней, а также получат возможность стать членом команды реальных IT-проектов РУСАЛа.

Основными преимуществами для студентов Академии станут: диплом о профессиональной переподготовке, сертификаты и свидетельства о прохождении специализированных курсов, стипендия на весь период обучения, а также гарантия трудоустройства после защиты выпускной квалификационной работы.

«Сегодня спрос на квалифицированных программистов и разработчиков во всех сегментах экономики очень высок и продолжает расти. Мы также заинтересованы в ИТ-специалистах, так как компания активно внедряет цифровые решения в производственные и управленческие процессы. Для нашей компании Академия IT играет ключевую роль в подготовке высококлассных профессионалов, готовых к вызовам завтрашнего дня. Важным преимуществом для участников проекта является то, что мы даем студентам не только знания, но и практические навыки, необходимые для работы в Компании. Уже в конце этого учебного года первые выпускники Академии придут на работу в РУСАЛ», – отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа Наталья Альбрехт.