Доход россиян от вкладов в 2024 году составит 4 трлн рублей

С учетом накопительных счетов доходы граждан составят 6 трлн рублей, что более чем в два раза больше прошлогодних результатов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогноз экспертов.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова прогнозирует, что по итогам 2024-го вкладчики заработают 3,8 трлн рублей. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин оценил процентный доход населения от средств на депозитах в 3,85 трлн рублей. Свои расчеты он строит на том, что относительно невысокие ставки начала года компенсировались высокими начиная с середины 2024-го. В итоге, сообщил он «Известиям», средняя доходность по депозитам составила 17,54%.

По словам старшего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ивана Уклеина, за первое полугодие прибыль по вкладам можно оценить в 1,5 трлн рублей, оценка за второе полугодие – 2,5 трлн, то есть в общей сложности граждане заработают 4 трлн.

Это коррелирует с данными ЦБ, которые содержатся в обзоре банковского сектора. Так, указывает регулятор, за девять месяцев 2024-го средства населения в банках выросли на 6,7 трлн рублей, что более чем вдвое превышает результат прошлого года (плюс 3 трлн). При этом, отмечают в ЦБ, на капитализацию процентов может приходиться более половины общего прироста.

По прогнозу Ивана Уклеина, помимо вкладов хороший доход – порядка 2 трлн рублей – граждане получат по накопительным счетам. Ставки по ним, правда, ниже, чем по срочным вкладам, – максимум 16%, да и то на ограниченный период. Но этот продукт отличается от депозитов более гибкими условиями, поэтому привлекает средства, которые в данный момент не очень нужны, но могут потребоваться в ближайшее время. Поэтому их временно переводят с текущих счетов на накопительные.

Напомним, что реальная зарплата в августе 2024 года превышала показатель августа 2023 года на 7,7% против 8,1% в июле. В ЦМАКП оценили, что за август в сравнении с июлем с учетом сезонности показатель вырос на 0,3% против 0,7% роста за июль, нулевого среднемесячного прироста во втором квартале и 0,7% – в первом квартале 2024 года. Домохозяйства, несмотря на рост ставок по вкладам, в третьем квартале не стремились больше сберегать во вкладах.