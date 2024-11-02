Школьных охранников вооружат огнестрелом

Поправки вошли в ГОСТ «Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций». Об этом пишут «Известия» со ссылку на главу Росстандарта Антона Шалаева.

Самые серьезные требования ГОСТ предъявляет непосредственно к самим охранникам. Так, в обычных условиях у них должны быть при себе наручники и резиновые палки, сейчас регулирование не предъявляет никаких требований по этому пункту. Плюс к этому сотрудники ЧОПов должны иметь документы, которые доказывают, что они прошли дополнительную физическую подготовку. Это, к примеру, занятия по специфике оказания охранных услуг, практические тренировки по действиям при нападении или возникновении ЧС непосредственно в самой школе и другие условия.

Более того, ГОСТ предусматривает режим усиленной охраны объектов, такие ситуации школы отдельно прописывают в договорах на оказание услуг ЧОПов. Как сказали «Известиям» в Росстандарте, это могут быть режимы повышенной опасности в регионе, либо резкая смена криминогенной обстановки на территории области и другие случаи. При усиленной охране сотрудники ЧОПов должны быть в бронежилетах, бронированных касках, а также со служебным оружием, к нему относят сразу несколько видов гладкоствольного (требует получения специальной лицензии).

Стандарт станет обязательным для государственных организаций, которые нанимают частные охранные предприятия с помощью государственных закупок, дополнили в службе. Обновленный ГОСТ должен повысить уровень охраны образовательных учреждений и обеспечить безопасность учащихся и педагогов, подчеркнул Антон Шалаев.

Напомним, что в феврале подросток с пистолетом проник на территорию школы №14 в Иркутске. Известно, что юноша не являлся учеником этой организации. После инцидента мэр Руслан Болотов поручил проверить охрану других аналогичных учреждений. Он также пообещал разобраться, почему в здание удалось проникнуть посторонним. Глава города пообещал провести работу над ошибками, чтобы предотвратить подобные инциденты.