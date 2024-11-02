На День народного единства россияне едут в Москву

Спрос на отдых в столичных отелях и апартаментах на период с 1 по 5 ноября увеличился на 46%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные сервис бронирования «Островок».

Останавливаться на ноябрьские праздники гости столицы предпочитают в отелях бюджетных категорий (три звезды и ниже), на долю которых суммарно приходится 49% бронирований. Еще 22% выбирают гостиницы категорий четыре звезды и пять звезд, столько же планируют остановиться в апартаментах и гостевых домах. На долю московских хостелов приходится 7% бронирований. Средняя стоимость ночи в столице в этом году с 1 по 5 ноября составляет 5,4 тыс. рублей. Это на 13% больше, чем в 2023-м (4,8 тыс. рублей).

Специалисты отметили, что сами же москвичи на праздники планируют поездки в Санкт-Петербург, Московскую, Ярославскую и Нижегородскую области, а также поближе к морю – в Краснодарский край и Калининградскую область.

Ранее стало известно, что 12% работающих иркутян продлят День народного единства отпусками и отгулами. Причем чаще продлить отдых хотят женщины (15% против 9% мужчин), в основном это матери младшеклассников. В этом году на День народного единства россияне отдыхают только 2 дня – в воскресенье 3 ноября и понедельник 4 ноября. Суббота 2 ноября – рабочая.