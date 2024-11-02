Предложение бюджетных квартир в новостройках Москвы сократилось за год на 25%

К концу III квартала 2024 года количество квартир и апартаментов в самых доступных ценовых сегментах на рынке новостроек Москвы снизилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум».

В массовом сегменте рассматривались квартиры и апартаменты стоимостью до 10 млн рублей, в бизнес–классе – до 15 млн рублей, в премиум-классе – до 20 млн рублей, а на рынке элитной и делюкс недвижимости – до 100 млн рублей. В сентябре 2024 года суммарное количество – 16,6 тыс.

На рынке массовых новостроек столицы число квартир в продаже стоимостью до 10 млн рублей составляет 4,5 тыс. Это на 25% меньше по сравнению с прошлым годом (6 тыс. объектов).

Акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко отметил, что наиболее активно раскупаются самые ликвидные помещения небольших площадей с минимальной общей ценой.

«Для каждого сегмента рынка характерны свои показатели по метражу и цене, но на начальных стадиях реализации именно такие квартиры продаются быстрее всего», – добавил он.

Ранее стало известно, что в Москве решили ограничить строительство «однушек» и студий площадью менее 28 м2. Нововведение властей уже вступило в силу. C 15 мая девелоперам не выдают разрешения на строительство новых ЖК, если проектом предусмотрены однокомнатные квартиры или студии площадью менее 28 м2, а площадь «двушек» составляет менее 44 м2. В Москомэкспертизы напомнили, что в статье 16 Жилищного кодекса РФ в перечне видов жилых помещений нет «студии», а минимальной площадью для однокомнатной квартиры, согласно «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» является 28 м2.