Эн+ объявляет о старте нового сезона грантового конкурса «Города со знаком плюс»

Прием заявок продлится до 15 февраля 2025 года. Конкурс, бюджет которого в этом году составит 100 млн рублей, позволит поддержать проекты, развивающие современную и комфортную социальную среду в городах ответственности компании. Победители получат от 3 до 5 млн рублей на воплощение своих идей.

В этом году заявки на грантовый конкурс «Города со знаком плюс» принимаются из Иркутска, Братска, Усть-Илимска, Ангарска, Тулуна и Тулунского района, Черемхово и Черемховского района, а также Дивногорска, Нижнего Новгорода, Республики Бурятия.

В новом сезоне принять участие в конкурсе смогут некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, товарищества собственников жилья, управляющие компании, реализующие социальные проекты в рамках конкурсных направлений. Они могут подать заявки по следующим направлениям: общество, образование, экология, досуг.

После прохождения первого этапа экспертизы заявки будут направлены членам независимого экспертного совета, которые будут оценивать проектные предложения. Среди главных критериев оценки будут актуальность проекта, эффективность предлагаемых решений, измеримость и достижимость результатов, а также обоснованность бюджета.

– Грантовый конкурс «Города со знаком плюс» выводит наше взаимодействие с неравнодушными и заинтересованными жителями городов ответственности компании на новый уровень. Это уже не просто поддержка экологических или природоохранных проектов. Мы нацелены на создание в городах, где живут и работают сотрудники Эн+, сообществ активных людей, которые будут менять к лучшему жизнь на этих территориях, – Вера Курочкина, заместитель генерального директора Эн+.

Для заявителей 11 ноября в 10.00 мск. состоится онлайн-презентация конкурса, а с 19 ноября стартует образовательная программа для более качественной проработки проектов. В рамках заявочной компании предусмотрены и очные консультации с заявителями в городах-участниках проекта. Подробная информация о конкурсе, подача заявок, расписание образовательных вебинаров и регистрация – на сайте.