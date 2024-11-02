Сибиряки выбирают для покупки «молодую вторичку»

При покупке жилья, в первую очередь, жители Сибири ориентируются на местоположение и имеющийся бюджет. Плюсы и минусы, которые влияют на выбор жилья для покупки сибиряков, показали результаты опроса* ВТБ.

Местоположение в качестве критерия выбора нового жилья ценят 48% участников опроса. Бюджет тоже немаловажен – от него отталкивается 45% будущих новоселов. Другие критерии – размер жилья и планировка (35%) а также уровень инфраструктуры (34%).

Сибиряки больше, чем жители других регионов выбирают «молодое» вторичное жилье (возрастом 3-10 лет), так проголосовали 40% опрошенных. Загородный дом считают самым удобным 25%. Еще четверть остановили свой выбор на новостройке сроком до трех лет с момента сдачи дома. И только 12% симпатизирует вторичному жилью «старше» 10 лет.

Среди бесспорных плюсов «первички» - новизна (45% опрошенных), комфортные и современные планировки (45%) и возможность сделать ремонт на свой вкус (35%). Но есть и минусы – шум (58%), юридические опасения (42%), необходимость долго ждать заселения (39%). А вот инфраструктуру сибиряки считают и плюсом и минусом новостроек – по 40% голосов отдано за каждый из вариантов.

Вторичку ценят за удобство (60%), развитую инфраструктуру (48%), возможность быстрого заселения (45%). Но в тоже время смущает «усталость» жилья и коммуникаций (56%), посторонние запахи и насекомые (47%). А вот наличие ремонта прошлых жильцов для одних становится плюсом (54%), а для других минусом (50%).

* Опрос проведен ВТБ со 2 по 8 октября 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.