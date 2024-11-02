Популярность сайтов на бурятском языке выросла на 150%

Посетители сайтов на бурятском языке проживают по всей России. Помимо Бурятии, а также отдельных территорий Иркутской области и Забайкальского края, где он закреплён официально, активнее всего на этом языке в интернете читают в Москве и Санкт-Петербурге. Данные предоставили аналитики МегаФона, изучив обезличенные обращения абонентов к соответствующим ресурсам в Сети.

Ко Дню народного единства оператор исследовал, как часто пользователи посещают сайты на языках народов, проживающих на территории страны. Большие данные показывают: с начала 2024 года на порталы и сервисы на бурятском языке обращались в 2,5 раза чаще в сравнении с тем же периодом прошлого. При этом 70% федерального трафика приходится на три региона: Республику Бурятия (52%), Забайкальский край (13%) и Иркутскую область (5%).

Оставшиеся 30% — на другие субъектыы. Активнее всего ресурсы посещают пользователи Москвы и Санкт-Петербурга, а также Якутии, Тывы и Новосибирской области.

Самой популярной категорией сайтов на бурятском языке являются СМИ, освещающие культурные и общественно-политические события: медиа «Soyol.ru», радио «Буряад FM», телекомпания «Буряад ТВ», газета «Буряад Үнэн». В сумме на эти порталы идёт 85% трафика. Далее следуют электронные словари, библиотеки художественной и научной литературы и сервисы для изучения бурятского языка онлайн, а также ресурсы, публикующие детские сказки и стихи.

«Востребованность сайтов на бурятском языке очевидна не только в местах проживания его носителей, но и по всей стране. Интернет-ресурсы на языке предков помогают его сохранять и помнить тем, кто переехал c исторической родины. В нашем регионе возможность посещать такие сайты особенно важна в некоторых сельских поселениях, где много жителей, для кого бурятский является родным языком. Мы продолжаем развитие телеком-инфраструктуры. В этом году МегаФон модернизировал более 70 базовых станций, ещё свыше 20 в активной фазе строительства. Связь стала значительно лучше почти в 30 поселениях, обеспечив в них доступ ко всем преимуществам современного мобильного интернета», - рассказал директор МегаФона в Иркутской области Евгений Белый.

Заметный рост интереса в интернете демонстрирует и эвенкийский язык. В Иркутской области большинство его носителей проживает на севере региона. С января по октябрь на сайты на эвенкийском языке передано в 1,5 раза больше данных по сравнению с этим же периодом прошлого года. Больше всего посещений фиксируется из Якутии, Москвы и Московской области, Красноярского края, Санкт-Петербурга, Приморья, Краснодарского края, Бурятии, Татарстана и Чукотки. Самыми популярными стали цифровые словари и сервисы изучения языка.

Бурятский язык — государственный язык Республики Бурятия, Усть-Ордынского бурятского округа Иркутской области и Агинского бурятского округа Забайкалья, относится к северно-монгольской группе языков. Общее число говорящих на нём до 369 тысяч человек.

Эвенкийский язык входит в тунгусо-маньчжурскую семью. В России шире всего распространён в Восточной Сибири. Число его носителей оценивается примерно в 14 тысяч человек.