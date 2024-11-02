BitRiver запустил третий этап бесплатных образовательных курсов для старшеклассников при поддержке БРГУ и БФ «Сибирский характер»

Бесплатные образовательные курсы по подготовке к ЕГЭ для старшеклассников стартовали 2 ноября 2024 года в Иркутской области. Более 200 школьников будут проходить углубленную подготовку по физике, информатике и математике на базе Братского государственного университета (БрГУ), Целлюлозно-бумажного колледжа (г. Братск), школы №2 (г. Вихоревка), а также школы №12 (г. Усть-Илимск), которые в этом году впервые присоединились к образовательной программе BitRiver.

Идея создания данной образовательной программы принадлежит владельцу и генеральному директору компании BitRiver Игорю Рунцу. Программа уже третий год подряд успешно реализуется в Иркутской области при поддержке Братского государственного университета и благотворительного фонда «Сибирский характер». Задача программы – повысить качество знаний старшеклассников по точным наукам, способствовать повышению результатов в сдаче ЕГЭ и успешному поступлению в вузы на инженерные и технические специальности.

«Очень важно для нас, что выпускники школ могут получить качественную дополнительную подготовку перед сдачей Единого государственного экзамена, чтобы получить хорошие баллы и поступить в вуз, который они выбрали. И самое главное, что ребята могут это сделать совершенно бесплатно. Благодарю Игоря Александровича Рунца, наш «Сибирский Характер» за эту потрясающую возможность. Уверен, у ребят все получится, а мы продолжим сотрудничество, направленное на образование и поддержку нашей молодежи не на словах, а на деле», – отметил мэр города Братска Александр Дубровин.

Традиционно занятия будут проходить по будням и выходным в утреннее и вечернее время с ноября 2024 по июнь 2025 года в аудиториях пяти образовательных учреждений в Братске, Вихоревке и Усть-Илимске. Занятия будут вести преподаватели БрГУ и другие ведущие специалисты региона. Записаться на бесплатные курсы по подготовке к ЕГЭ можно и после старта программы. Никаких условий для прохождения обучения нет, то есть принять участие могут все желающие.

«По итогам прошлых двух программ мы видим положительные результаты, которые несомненно дадут накопительный эффект в будущем, когда ребята окончат вузы и составят костяк кадрового потенциала региона. Важно отметить, что все, кто пройдет эти образовательные курсы, могут рассчитывать на приоритетное трудоустройство в компании BitRiver по соответствующим специальностям и вакансиям», — отметил Алексей Финк, руководитель крупнейшего в России дата-центра BitRiver, расположенного в Братске.

«Реализуемая третий год программа имеет значимый социальный эффект и усиление позиций для Иркутской области в цифровой экономике России», — говорит Яна Синявская директор Благотворительного Фонда «Сибирский Характер».

Напомним, что первый выпуск слушателей бесплатных образовательных курсов BitRiver состоялся в мае 2023 года. В целом благодаря реализации данной программы с ноября 2022 года по июнь 2024 года более 370 выпускников школ Братска и Вихоревки улучшили свои знания по точным наукам – математике, физике и информатике. При этом более 70% выпускников курсов набрали проходные баллы в Братский государственный университет.