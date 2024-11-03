Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 ноября: 8 606,9502 руб/1 г золота и 102,8700/1 г серебра

ЦБ РФ с 3 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 8 606,9502 руб.
- 1 грамм серебра - 102,8700 руб.
- 1 грамм платины - 3 148,8401 руб.
- 1 грамм палладия - 3 531,4700 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 41,4803 р. (0,48%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3600 р. (2,24%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 31,7299 р. (1,02%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,0999 р. (0,20%).