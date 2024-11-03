Toyota Harrier врезалась в арт-объект «Лампочка» в Иркутске

Водитель иномарки повредил объекты благоустройства в Иркутске. В настоящее время ведутся его поиски, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

«Дорожный инцидент произошел сегодня ночью на пересечении улиц Лермонтова и Академической. Автомобиль протаранил дорожное ограждение и столкнулся с постаментом символа поселка Энергетиков – арт-объектом "Лампочка"», – сообщили в правоохранители.

Предварительно установлено, что водитель кроссовера в районе строения № 1 по ул. Академической не справился с управлением, наехал на объекты, после чего скрылся с места ДТП, бросив свой автомобиль.

Иномарка помещена на штрафстоянку. Полицейские принимают меры к установлению личности водителя и призывают его добровольно явиться в подразделение Госавтоинспекции или ближайший отдел полиции.