За 10 месяцев жители Приангарья отдали мошенникам около 2 млрд рублей

За 10 месяцев 2024 года жители Иркутской области перевели на счета телефонных мошенников около двух миллиардов рублей. Зарегистрировано около 9,5 тысячи дистанционных хищений, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Одним из наиболее распространенных способов обмана являются предложения псевдоброкеров заработать на «инвестициях». Под предлогом вложиться в криптовалюту или фондовые рынки жители региона перечисляют десятки миллионов рублей ежемесячно. Порядка 60% всех дистанционных преступлений – инвестиционные.

Мошенники также представляются «сотрудниками» финансовых организаций и под предлогом «спасения» денег от киберпреступников уговаривают граждан перечислить их на «безопасный счет».

В настоящий момент правоохранителями фиксируются случаи, связанные с подделкой профилей в мессенджере. Злоумышленники создают фейковые аккаунты руководителей различных предприятий региона. После чего работники учреждения получают сообщения о том, что в организации проходит «проверка» сотрудниками спецслужб. В последующем с жертвой связываются ненастоящие представители правоохранительных ведомств, силовых структур и банка. Они могут обвинять собеседника в финансировании запрещенных в стране организации и призывают перевести произвести процедуры «переактивации счетов». Далее деньги перечисляются на указанные счета.