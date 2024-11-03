Бизнесмена из Иркутска уличили в даче взятки за контрафакт

В Иркутске 44-летнего предпринимателя обвинили в даче взятки в значительном размере. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что при проведении осмотров торговых помещений индивидуального предпринимателя выявлены факты реализации товаров с признаками контрафактности и нарушениями маркировки. В дальнейшем товар был изъят сотрудниками полиции. После этого бизнесмен для прекращения проверок решил дать взятку сотруднику таможни в размере 50 тыс. рублей.

Деньги предназначались за отсутствие проверок в торговых помещениях, сообщение о планируемых проверках, бездействие при обнаружение правонарушений.

Дело направлено в Свердловский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.