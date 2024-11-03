Каждая пятая компания в Иркутске заводит офисных питомцев

В Иркутске 20% компаний заводят офисных питомцев. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob. Результаты есть у SIA.RU.

«У 8% работодателей они появились случайно, 12% компаний приобрели их. Судя по комментариям, питомцев заводят для уюта, снижения уровня стресса и напряжения сотрудников», – говорится в сообщении.

Чаще всего животных можно встретить в офисах средних и крупных компаний. Целенаправленно питомцев чаще приобретают для офисов банков и IT-компаний.

Что касается видов, то обычно в офисах живут рыбки, амфибии, кошки. Также можно увидеть попугаев, различных грызунов и черепах. В некоторых фирмах есть собаки и кролики.