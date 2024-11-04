Аренда домов в Иркутской области за год подорожала почти на 66%

Аналитики федерального портала «Мир квартир» провели исследование и выяснили, как изменилась стоимость аренды домов в регионах России в 2024 году. Результаты есть у SIA.RU.

В Иркутской области в сравнении с октябрем 2023-го месячная стоимость аренды коттеджей увеличилась на 65,8% и составила в среднем 48,9 тысячи рублей.

В целом по России за год коттеджи и дачи стали сдаваться дороже во всех регионах без исключения. Больше всего выросла аренда домов в Республике Хакасия – на 164,2%, Архангельской области – на 150,8%, Костромской области – 142,5%, Камчатском крае – 139,6%, Еврейской АО – 124,1%, Удмуртии – 107%, Забайкальском крае – 104,9%, Кировской области – 92,5%, Бурятии – 84,3%, Волгоградской области – 80,1%.

Самый незначительный рост ставок произошел в Свердловской области – на 0,1%, Республике Татарстан – 0,2%, Республике Алтай – 1,1%, Саратовской области – 1,2%, Ингушетии – 1,2%, Воронежской области – 2,5%, Кабардино-Балкарии – 4,2%, Чечне – 4,9%, Новосибирской области – 5,5%, Сахалинской области – 5,7%.