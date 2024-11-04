Смертельная авария с участием BMW X5 произошла в Иркутской области

Авария произошла в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области накануне на 91-м километре трассы Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово вблизи села Олой. Есть погибший и пострадавшие, рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля ГАЗ 3307 при выезде на главную дорогу столкнулся с машиной BMW X5.

В результате ДТП водитель грузовика скончался на месте происшествия. Еще шесть участников аварии, в том числе двое несовершеннолетних пассажира внедорожника, были доставлены в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.