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Аудитория для подготовки золотодобытчиков появилась в ИРНИТУ

На базе Иркутского национального исследовательского технического университета открылась корпоративную аудитория золотодобывающей компании «Полюс». Здесь будут готовить будущих представителей отрасли, рассказали в пресс-службе вуза.

«"Полюс" активно участвует в разработке образовательных программ, одной из которых стала "Автоматизация технологических процессов горнотранспортного комплекса". Таким образом, мы вместе готовим профессиональные кадры для золотодобычи на севере Иркутской области», – прокомментировал ректор Михаил Корняков.

В новом современном пространстве для молодежи есть книжные полки с изданиями о золотодобыче, технологическая карта производства драгметалла и многое другое. У студентов пятого курса Института недропользования есть возможность здесь получить второй диплом с присуждением квалификации и трудоустроиться в «Полюсе». Учащимся выплачивается корпоративная стипендия.

Также в вузе открыл «Полюс-класс», в котором обучаются школьники. Они готовятся к ЕГЭ и поступлению в вуз на приоритетные для золотодобывающей компании специальности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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